Написать продающий текст

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт15 заявок429 просмотров

Рассматриваю долгорочные отношения с копирайтером))

Надо будет писать тексты для постов в инстаграм. 

Тексты простые, на женскую тематику и психологию, не больше 1000 символов.

5 лет назад
akcoachofficial
Кристина 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгения
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
5 лет назад
Елена
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Ольга
 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
9 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
48 отзывов
5 лет назад
Алсу
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
46 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
Индира
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад