Рассматриваю долгорочные отношения с копирайтером)) Надо будет писать тексты для постов в инстаграм. Тексты простые, на женскую тематику и психологию, не больше 1000 символов.
Теплый пол под ламинат
Текст с описанием этой системы отопления примерно 2-2.5 тысячи знаков.
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