Написание текста на польском для онлайн магазина.

Доброе время суток,

клиент хочет выйти на польский рынок, для этого необходимо написания текста для его онлайн магазина на польском языке. Онлайн магазин по продаже товаров для домашних животных.

Требования:

Знания польского на уровне родного языка.

Хоть немного быть знакомым с сферой.

Минимальные знания SEO писать скорее всего придеться по ключевым словам.

Для начало будет дана работа ознокомительная (примерно работы на один день) после чего интересует долговременное сотрудничество.

Напишите пожалуйста сразу уровень знания языка, когда можете начать и сколько времени примерно в неделю можете уделить.

Цену за одну строку, цену за час работы и цену за одну страницу А4 формата (примерно 3000 символов или 50 строк, 12 размер шрифта, 1,5 размер начало новой строки)