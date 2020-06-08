Нужен разработчик скрипта-продаж для агентства по оказанию дезинфекции

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Закрыт11 заявок693 просмотра

Задача проекта:

написанный скрипт для сотрудников отдела продаж агентства по проведению дезинфекции помещений!!!

-скрипт холодного звонка

-скрипт горячего звонка

-скрипт проведения встречи

Формат Ворд

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