Интервьюер

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Закрыт6 заявок543 просмотра

Ищем интервьюера, разбирающегося в сфере рекламного агентского рынка (было бы отлично наличие опыта в сфере) для взятия интервью для нашего медиа. Все подробности при дальнейшем обсуждении. Только фриланс

5 лет назад
office5wan
Никита 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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5 лет назад
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5 лет в сервисе
Была
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4 года назад
1 отзыв
5 лет назад