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лояльно отношусь к критике, считаю что заказчик всегда прав, пунктуальна в сроках, открыта для диалога и рада выполнять новые задачи. Всегда открыта для новых тем и расширения горизонтов.
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