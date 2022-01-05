nevolyska

Елена Кузнецова nevolyska

 
34 годаРоссия/Саранск
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
автор

лояльно отношусь к критике, считаю что заказчик всегда прав, пунктуальна в сроках, открыта для диалога и рада выполнять новые задачи. Всегда открыта для новых тем и расширения горизонтов.

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