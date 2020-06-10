Описания велотренажеров

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Завершен1 заявка153 просмотра

Тексты для 7 моделей.

5 лет назад
Myst99
Игорь 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
5 лет назад
$20
1 день
Всегда в сроки, тесты очень нравятся, лучший из копирайтеров!
Игорь во всех аспектах отличный заказчик. Четко формулирует задачу, своевременно оплачивает. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
5 лет назад
ТОП-5
Продающие тексты