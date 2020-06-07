Крутое сопроводительное письмо для человека в сфере шоу и ресторанов.

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт2 заявки490 просмотров

Сопроводительное письмо должно быть на русском и английском языках (обычный перевод в translate не подойдет)

Нужно небольшое сопроводительное письмо описывающее человека в сфере шоу и ресторанов.

Расписать в нескольких предложениях преимущества кандидата и его заслуги на предыдущих этапах. 

Указать как человек сможет улучшить работу компании и чего они достигнут работая вместе.

Обязательные требования: при написании письма использовать сильные, продающие себя убедительные слова и фразы. 

 

В прикрепленном файле вся нужная информация о данном кандидате.

5 лет назад
Canon2308
Алексей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
246 отзывов
5 лет назад
#1
Продающие тексты