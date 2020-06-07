Крутое сопроводительное письмо для человека в сфере шоу и ресторанов.

Сопроводительное письмо должно быть на русском и английском языках (обычный перевод в translate не подойдет)

Нужно небольшое сопроводительное письмо описывающее человека в сфере шоу и ресторанов.

Расписать в нескольких предложениях преимущества кандидата и его заслуги на предыдущих этапах.

Указать как человек сможет улучшить работу компании и чего они достигнут работая вместе.

Обязательные требования: при написании письма использовать сильные, продающие себя убедительные слова и фразы.

В прикрепленном файле вся нужная информация о данном кандидате.