Написание статей на строительную и ремонтную тематику

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  1. Биржа фриланса
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Завершен10 заявок432 просмотра

Необходимо написать продающую статью на строительную тематику.

Написание статей
5 лет назад
guest_15826145299261
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

natali-blinova
Наталья 
44 года
7 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
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1 день
Escrow
Отличная работа! Качественно и быстро.
Хороший, адекватный заказчик. Приятно было поработать. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

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Продающие тексты
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