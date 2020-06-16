﻿Нужно грамотно написать рекламные объявления для Яндекс Директа под подобранные группы запросов.

Требования:

- грамотность (русский язык);

- умение писать продающие тексты (призыв к действию, использование преимуществ компании и т. п.);

- опыт написания рекламных объявлений для контекстной рекламы (Яндекс Директ или Adwords).

Сдельная работа. Объем для начала несколько десятков. Можно оплачивать партиями по десять штук.

Оплата желательно на Webmoney (менее предпочтительно Яндекс Деньги).

От кандидатов жду стоимость за партию 10 штук и примеры работ.