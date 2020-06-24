Подготовить продающий текст для сайта на таплинк

Здравствуйте!

Задача такая, сейчас делаю один проект в рамках онлайн-школы женского развития. делаем марафон, цикл продаж такой, что с креативов в Инстаграм мы гоним людей на таплинк, где как раз должен быть продающий текст, который должен коротко объяснить смысл и побудить человека на покупку.

Сейчас есть текст, который из 60 переходов сгенерировал одну покупку, хочу дойти до результата 10-20 процентов из общего числа людей, которые переходят на страницу.