Подготовить продающий текст для сайта на таплинк

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт10 заявок669 просмотров

Здравствуйте!

Задача такая, сейчас делаю один проект в рамках онлайн-школы женского развития. делаем марафон, цикл продаж такой, что с креативов в Инстаграм мы гоним людей на таплинк, где как раз должен быть продающий текст, который должен коротко объяснить смысл и побудить человека на покупку.

Сейчас есть текст, который из 60 переходов сгенерировал одну покупку, хочу дойти до результата 10-20 процентов из общего числа людей, которые переходят на страницу.

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