Отчеты на видио и коменты
Подготовить продающий текст для сайта на таплинк
Здравствуйте!
Задача такая, сейчас делаю один проект в рамках онлайн-школы женского развития. делаем марафон, цикл продаж такой, что с креативов в Инстаграм мы гоним людей на таплинк, где как раз должен быть продающий текст, который должен коротко объяснить смысл и побудить человека на покупку.
Сейчас есть текст, который из 60 переходов сгенерировал одну покупку, хочу дойти до результата 10-20 процентов из общего числа людей, которые переходят на страницу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно грамотно написать рекламные объявления для Яндекс Директа под подобранные группы запросов. Требования: - грамотность (русский язык); - умение писать продающие тексты (призыв к действию, использование преимуществ компании и т. п.); ...Продающие тексты8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть наброски, необходимо раскрыть тему на 2000 знаков. небольшая компания производитель. написать в общей форме, не нужно указывать " с кем работаем", "наша команда" и т.п. есть некий ассортимент, он указывается в ...Продающие тексты25 заявокЗакрыт5 лет назад
Пишу посты на разные темы,в основном о мотивации и жизненных ситуаций.Продающие тексты29 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно создать серии писем под несколько задач 1. Серия писем на стадии переговоров с потенциальным Клиентом задача Клиент заключает договор кол., писем 12 + 24 темы 2. Серия писем ...Продающие тексты16 заявокЗакрыт5 лет назад