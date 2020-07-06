Скрипт продаж

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт8 заявок551 просмотр

Условия работы

  • График работы плавающий. Ко времени не привязаны
  • Выходные суббота - воскресенье.
  • Объем работы - 2 скрипта в неделю
  • Оформление скрипта продаж по шаблону (Визуальное оформление)
  • Заключение договора ГПХ
Сфера деятельности 

  • Разработка скриптов продаж для клиента
  • Анализ конкурентов
  • Аудит звонков менеджеров
  • Обучение менеджеров клиента (по запросу)
  • Проверка скрипта продаж
  • Занесение скрипта продаж в HyperScript
  • Выполнение корректировок в течении месяца по запросу от клиента
Зарплата 

  • Оклад 24.000 рублей в месяц (6.000 рублей в неделю)
  • Выплаты еженедельно по пятницам за предыдущую неделю
  • За выполнение более 8 скриптов в месяц + 3000 рублей за каждый скрипт
  • Возможна премия по итогам месяца
5 лет назад
KseniaRAR
Ксения 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Камшат
 
21 год
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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43 года
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Семен
 
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Тимур
 
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Катарина
 
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