Срочно нужно написать текст для каталога презентации веб сайта. Черновой материал и тезисы составлены и для информации представим. Текст примерно в среднем по 1500 знаков на страницу на 14-16 страниц. Примерно 20 000 знаков без пробелов. Нужно только ...
Скрипт продаж
Условия работы
- График работы плавающий. Ко времени не привязаны
- Выходные суббота - воскресенье.
- Объем работы - 2 скрипта в неделю
- Оформление скрипта продаж по шаблону (Визуальное оформление)
- Заключение договора ГПХ
- Разработка скриптов продаж для клиента
- Анализ конкурентов
- Аудит звонков менеджеров
- Обучение менеджеров клиента (по запросу)
- Проверка скрипта продаж
- Занесение скрипта продаж в HyperScript
- Выполнение корректировок в течении месяца по запросу от клиента
- Оклад 24.000 рублей в месяц (6.000 рублей в неделю)
- Выплаты еженедельно по пятницам за предыдущую неделю
- За выполнение более 8 скриптов в месяц + 3000 рублей за каждый скрипт
- Возможна премия по итогам месяца
Заявки фрилансеров
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