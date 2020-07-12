Just_Elizabeth77

Я начинающий фрилансер,в планах обучиться всему чему только можно. Но пока что я ничего не умею ( Потому как, узнала что такое фриланс - только вчера)

Готова начать с ассистента/помощника. Есть смартфон и доступ к интернету в любое время. Я смышлёная, поэтому быстро пойму что от меня требуется)) Мне 20 лет и меня зовут Лиза) Я не знаю как правильно писать о себе на этом сайте, чтобы что-то получилось,но я написала всё по факту,как есть)