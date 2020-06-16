Копирайт мягкая мебель

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Добрый день Таисия. 

Меня зовут Виктор, я представляю мебельную компанию Balito, мы продаем премиум диваны во многих городах России.

У нас небольшой ассортимент ,позиций 35. Нам нужен качественный и продающий текст на сайт.

Если Вас заинтересует это предложение то пришлите пожалуйста способ для связи

5 лет назад
guest_15927321091822
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров