Нужно грамотно написать рекламные объявления для Яндекс Директа под подобранные группы запросов. Требования: - грамотность (русский язык); - умение писать продающие тексты (призыв к действию, использование преимуществ компании и т. п.); ...
Копирайт мягкая мебель
Добрый день Таисия.
Меня зовут Виктор, я представляю мебельную компанию Balito, мы продаем премиум диваны во многих городах России.
У нас небольшой ассортимент ,позиций 35. Нам нужен качественный и продающий текст на сайт.
Если Вас заинтересует это предложение то пришлите пожалуйста способ для связи
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