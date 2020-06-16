Рекламное письмо по фонтанам

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Добрый день!

Нужна помощь с написание рекламного письма (коммерческого предложения). Мы занимаемся ламинарными фонтанами, их изготовлением и установкой. Нужно письмо или рекламный пост касаемо нашей продукции чтоб разослав его мы могли предложить разным клиентам постройку нашего фонтана (частным, стройки жилых комплексов, рестораны и т.д.).

Более детально можете ознакомится с нашей продукцией на нашем сайте: luxtain.com

Отвечу более детально на все вопросы. Сколько, примерно это будет стоить.

С уважением, Игорь. 

5 лет назад
igorexa98
Игорь 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Лера
 
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