Нужно грамотно написать рекламные объявления для Яндекс Директа под подобранные группы запросов. Требования: - грамотность (русский язык); - умение писать продающие тексты (призыв к действию, использование преимуществ компании и т. п.); ...
Рекламное письмо по фонтанам
Добрый день!
Нужна помощь с написание рекламного письма (коммерческого предложения). Мы занимаемся ламинарными фонтанами, их изготовлением и установкой. Нужно письмо или рекламный пост касаемо нашей продукции чтоб разослав его мы могли предложить разным клиентам постройку нашего фонтана (частным, стройки жилых комплексов, рестораны и т.д.).
Более детально можете ознакомится с нашей продукцией на нашем сайте: luxtain.com
Отвечу более детально на все вопросы. Сколько, примерно это будет стоить.
С уважением, Игорь.
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