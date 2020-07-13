Написать статью для лендинга

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Закрыт10 заявок498 просмотров

Здравствуйте! Ищу исполнителя для написания ознакомительного текста для лендинга по стандарту ISO для рынка ЕАЭС. Текст пишется для компании по услугам сертификации (особенности стандарта, преимущества, выгоды от сотрудничества и т. д.). Нужна чёткая структура, понятное изложение.

Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость выполнения.

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Lana_Ross
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