Нужно написать продающий текст на авито для продажи аксессуаров для смартфонов
Написать статью для лендинга
Здравствуйте! Ищу исполнителя для написания ознакомительного текста для лендинга по стандарту ISO для рынка ЕАЭС. Текст пишется для компании по услугам сертификации (особенности стандарта, преимущества, выгоды от сотрудничества и т. д.). Нужна чёткая структура, понятное изложение.
Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость выполнения.
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