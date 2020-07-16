Создать коммерческое предложение

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Закрыт5 заявок338 просмотров

Требуется создать продающее коммерческое письмо. Стильный дизайн. Детальное, а самое главное доступное для обывателей, описание услуги, а так же пошаговое объяснение как начать сотрудничество, что для этого нужно и прочее. В письме должно быть призыв к действию, контакты, цены и условия. Требуется человек с опытом создания подобных коммерческий предложений.

5 лет назад
alexey100
Алексей 
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