Написать продающее описание товаров

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Завершен35 заявок917 просмотров

﻿Мы - интернет-магазин необычных товаров для дома, в частности, товаров для кухни, которые помогут сделать ваш быт максимально комфортным. 

Кто наша ЦА?

 -Женщины (домохозяйки, мамочки)

-Возраст 25-55 лет

-Семейное положение: замужем, есть дети

-Доход: средний, выше среднего

Что нужно сделать?

Написание описание к 42 товарам

Требования к тексту:

1.Описание должно быть разделено на 2 части:

-первая часть - кратко, что из себя представляет товар и функционал его использования (1-3 предложения, 130-170 символов без пробелов)

-вторая часть - полное описание, отвечающее на вопросы - Для кого? Как использовать? Какую проблему решает? Сделать акцент на преимуществах использования товара (600-800 символов без пробелов)

2.Указать технические характеристики товара

3.Уникательность текста 70-90%

+ есть файл с товарами,  на основании которого Вам будет легче писать описание.

5 лет назад
guest_1588088797582
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lena_korr
Елена 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$2
4 дня
Работа выполнена качественно и в срок.
Отличный заказчик, буду рада дальнейшему сотрудничеству.

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