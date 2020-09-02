Написать продающее описание товаров

﻿Мы - интернет-магазин необычных товаров для дома, в частности, товаров для кухни, которые помогут сделать ваш быт максимально комфортным.

Кто наша ЦА?

-Женщины (домохозяйки, мамочки)

-Возраст 25-55 лет

-Семейное положение: замужем, есть дети

-Доход: средний, выше среднего

Что нужно сделать?

Написание описание к 42 товарам

Требования к тексту:

1.Описание должно быть разделено на 2 части:

-первая часть - кратко, что из себя представляет товар и функционал его использования (1-3 предложения, 130-170 символов без пробелов)

-вторая часть - полное описание, отвечающее на вопросы - Для кого? Как использовать? Какую проблему решает? Сделать акцент на преимуществах использования товара (600-800 символов без пробелов)

2.Указать технические характеристики товара

3.Уникательность текста 70-90%

+ есть файл с товарами, на основании которого Вам будет легче писать описание.