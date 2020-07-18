Написать продающий текст (категории к свадебным декоративным товарам)

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Завершен10 заявок570 просмотров

Нужны сео тексты к 6 категориям изделий (аксесуаров) на свадьбу Сумарно 15400символов

5 лет назад
krasikovserg1989
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$2
1 день
очень качественно и в срок буду обращаться еще рекомендую
Сергей четко формулирует задачу, моментально оплатил работу. Был на связи, приятный в общении. От сотрудничества только позитивные эмоции.

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