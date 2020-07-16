Написать контент продающий под SEO (ДОРОГО)

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Закрыт20 заявок788 просмотров

Требуется написать качественный контент для страницы сайта на 3000 символов СТРОИТЕЛЬНОЙ тематики. Нужен хороший ДОРОГОЙ, грамотный текст, продающий с заточкой под SEO.

Заявка только для качественного и дорогого копирайта.

Задание уже исполнителю. Указывайте стоимость за 1к.

Хорошему исполнителю готовы дать постоянный объем работы. 

5 лет назад
georgygod
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