web
Я разработчик сайтов со стажем 2 года. Закончил бакалавр по специальности информационные системы в 2017 году. Разрабатываю серверную часть сайтов на языках программирования php и js(nodejs). Работал с cms wordpress.
контактная информация: [email protected]; 87759336043
Последние разработанные сайты: antigen.kz; i-map.kz; alfaro.kz
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Alfaro.kz154 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
6 лет назад
Очень хороши
Ответный отзыв
Заказчик быстро и качественно сформулировал ТЗ. Быстро ответил на все поставленные вопросы.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
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