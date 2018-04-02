Asset_R

Асет Рыстин Asset_R

 
27 летКазахстан/Алматы
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
web

Я разработчик сайтов со стажем 2 года. Закончил бакалавр по специальности информационные системы в 2017 году. Разрабатываю серверную часть сайтов на языках программирования php и js(nodejs). Работал с cms wordpress.

контактная информация: [email protected]; 87759336043

Последние разработанные сайты: antigen.kz;  i-map.kz; alfaro.kz

PHPJavascriptWordPressNode.js
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$40
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
zooh
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Расписка текста по аудиозаписи.
Очень хороши
Заказчик быстро и качественно сформулировал ТЗ. Быстро ответил на все поставленные вопросы.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
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