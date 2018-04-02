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Я разработчик сайтов со стажем 2 года. Закончил бакалавр по специальности информационные системы в 2017 году. Разрабатываю серверную часть сайтов на языках программирования php и js(nodejs). Работал с cms wordpress.

контактная информация: [email protected]; 87759336043

Последние разработанные сайты: antigen.kz; i-map.kz; alfaro.kz