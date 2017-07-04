Рерайт с исходниками

Нужен качественный рерайт статьи. Тематика - замена остекления. Уникальность advego 90+. Текст должен быть написан ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Без ошибок, технически грамотно и т.д. Знаков без пробелов 12000, слов-1700.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить рерайтинг 15-20 тыс. знаков, исходники есть.
Указывайте цену за 1000 знаков и прикладывайте примеры своих работ.
Тематика строительная.
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