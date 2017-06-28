Рерайт 18 страниц диплома

Необходимо написать отзывы и опубликовать на тематических ресурсах по направлению: - клиника пластической хирургии: увеличение груди. Отзывов должно быть +/-30. Будет предоставлен шаблон, который нужно будет перефразировать. В каждом отзыве максимум пять предложений. Все отзывы должны быть ...