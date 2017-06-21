Блок статей о фитнесе

Добрый день. Ищу рерайтера для написания порядка 100-150 статей на сайт посвященный бодибилдингу и фитнесу. Лучше даже несколько рерайтеров. Требования к текстам стандартные: подзаголовки, абзацы до 600 символов, воды минимум, ключевые слова по ходу написания статьи грамотно используем.

Само ТЗ будет выглядеть так: список ключей которые нужно юзать и несколько общих требований к тексту. После здачи работы будет проверка на грамотность, воду и уник, учитывайте это пожалуйста - требования к этим характеристикам дам в процессе работы, там ничего особенного не будет.

Жду ваших предложений, по срокам, цене и т.д. сам ориентируюсь на 30 рублей за 1000 збп примерно.