Рерайт статей Юр.сфера

Здравствуйте!

Нужен рерайт статей и новостей по Юр.теме, арбитраж, взыскание долгов, банкротство, представительство в суде, уголовный адвокат и тд.

Нужны знания по юриспруденции, потому, что некоторые статьи по арбитражу, рерайтить не зная темы сложно.

Главное грамотность, юридические знания, нужно писать юридическим языком, но для простых людей, без слэнга. Заголовок тоже рерайтить.

Стоимость 50 руб. /1000 збп.

Проверять уник тут content-watch.ru/text/

Размеры статей до 3000 сим. самое основное, емко и понятно, но если потребуется, можно, конечно больше по обьему. Заказчик очень. требовательный.

Сейчас требуется рерайт этих текстов:

https://pravo.ru/court_report/view/141775/

https://pravo.ru/story/view/141703/

https://lawyerlife.ru/grazhdanskoe-pravo/srok-iskovoy-davnosti-po-grazhdanskim-delam.html

https://lawyerlife.ru/izmeneniya-v-zakonodatelstve/protsedura-bankrotstva-fizicheskih-lits-ot-podachi-zayavleniya-do-realizatsii-imushhestva.html