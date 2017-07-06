Рерайт статей Юр.сфера

РерайтингЗавершен4 заявки214 просмотров
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Здравствуйте! 

Нужен рерайт статей и новостей по Юр.теме, арбитраж, взыскание долгов, банкротство, представительство в суде, уголовный адвокат и тд.

Нужны знания по юриспруденции, потому, что некоторые статьи по арбитражу, рерайтить не зная темы сложно.  

Главное грамотность, юридические знания, нужно писать юридическим языком, но для простых людей, без слэнга. Заголовок тоже рерайтить. 

Стоимость 50 руб. /1000 збп.  

Проверять уник тут content-watch.ru/text/ 

Размеры статей до 3000 сим. самое основное, емко и понятно, но если потребуется, можно, конечно больше по обьему. Заказчик очень. требовательный.

Сейчас требуется рерайт этих текстов:

https://pravo.ru/court_report/view/141775/

https://pravo.ru/story/view/141703/

https://lawyerlife.ru/grazhdanskoe-pravo/srok-iskovoy-davnosti-po-grazhdanskim-delam.html

https://lawyerlife.ru/izmeneniya-v-zakonodatelstve/protsedura-bankrotstva-fizicheskih-lits-ot-podachi-zayavleniya-do-realizatsii-imushhestva.html

7 лет назад
oneunicorn
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Anekiro
Наташа 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$2
6 дней
Спасибо Наталье за качественные тексты и быструю работу. Будем продолжать сотрудничество.
Четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплаты. Приятный бонус - прекрасный пример делового стиля общения.
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