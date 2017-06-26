Микрофинансы, рерайт

Тематика: компьютерные игры. Нужно, чтобы вы в этом очень хорошо разбирались. Опишите свой опыт работы рерайтером, в какие игры играете (играли), какие игры у вас любимые. Нужно будет писать новости, делать обзоры и т.д. Ставка за ...
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Здравствуйте, требуется сделать рерайт 10 материалов.
Тематика - финансы.
Требования (ВАЖНО):
- Уникальность - выше 90%
- Использовать списки, подпункты, абзацы.
- Очень важно чтобы текст был оформлен - портянка текста приниматься не будет
- Абзац - это не отступ в пять пробелов, а пустая строка (вы будете писать для интернета)
- Изменять размер материала (к примеру исходник 4000, следовательно его можно урезать до 3000, или же если исходник 2500 - смело можете добавить отсебятины)
Главное - это уникальность текста, в данном случае вы можете пожертвовать читабельностью, но сделайте высокую уникальность
Стоимость - 15 грн за 1000, то есть 450 грн за весь заказ.
Исходники - в личку исполнителю.
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