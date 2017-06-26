Микрофинансы, рерайт

Здравствуйте, требуется сделать рерайт 10 материалов.

Тематика - финансы.

Требования (ВАЖНО):

Уникальность - выше 90%

Использовать списки, подпункты, абзацы.

Очень важно чтобы текст был оформлен - портянка текста приниматься не будет

Абзац - это не отступ в пять пробелов, а пустая строка (вы будете писать для интернета)

Разрешается:

- Изменять размер материала (к примеру исходник 4000, следовательно его можно урезать до 3000, или же если исходник 2500 - смело можете добавить отсебятины)

Главное - это уникальность текста, в данном случае вы можете пожертвовать читабельностью, но сделайте высокую уникальность

Стоимость - 15 грн за 1000, то есть 450 грн за весь заказ.

Исходники - в личку исполнителю.