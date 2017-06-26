Микрофинансы, рерайт

$15
РерайтингЗавершен1 заявка130 просмотров
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Здравствуйте, требуется сделать рерайт 10 материалов.

Тематика - финансы. 

Требования (ВАЖНО):

  • Уникальность - выше 90%
  • Использовать списки, подпункты, абзацы.
  • Очень важно чтобы текст был оформлен - портянка текста приниматься не будет
  • Абзац - это не отступ в пять пробелов, а пустая строка (вы будете писать для интернета)
Разрешается:

- Изменять размер материала (к примеру исходник 4000, следовательно его можно урезать до 3000, или же если исходник 2500 - смело можете добавить отсебятины)

Главное - это уникальность текста, в данном случае вы можете пожертвовать читабельностью, но сделайте высокую уникальность

Стоимость - 15 грн за 1000, то есть 450 грн за весь заказ.

Исходники - в личку исполнителю.

7 лет назад
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
21 день назад
7 лет назад
$15
2 дня
Очень качественный материал, очень хороший копирайтер. Были некоторые нюансы в работе. Но никто не застрахован от форс мажора. Ещё раз хочу отметить, все тексты были оформлены строго по ТЗ, в 10 текстах по 3000 знаков, ни нашел ни одной ошибки, ни одной опечатки. Рекомендую.
Наилучшие впечатления от сотрудничества. Интересный проект, отменная коммуникация. Буду рада поработать с Вами вновь.
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