Рерайтинг - на тему предпринимательства и личностного роста(20 статей)

Есть статьи или небольшие главы с книг. Необходимо произвести выжимку (сжатие до маленькой статьи) и очень тщательно переделывать текст и с другими примерами (желательно на тему общепита).

1 - статья должна быть не более 1700 символов с пробелами.

пример основного текста прикрепил ниже.

Пишите свои переложения по цене (за 1000 знаков без пробела) и о сроке написания 1 стать.

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