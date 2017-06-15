Рерайтинг - на тему предпринимательства и личностного роста(20 статей)

РерайтингЗакрыт6 заявок267 просмотров
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Есть статьи или небольшие главы с книг. Необходимо произвести выжимку (сжатие до маленькой статьи) и очень тщательно переделывать текст и с другими примерами (желательно на тему общепита).

1 - статья должна быть не более 1700 символов с пробелами.

пример основного текста прикрепил ниже.

Пишите свои переложения по цене (за 1000 знаков без пробела) и о сроке написания 1 стать.

Писать только тем у кого есть не менее 7 отзывов на данном ресурсе!

7 лет назад
SergeyOd
Сергей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
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