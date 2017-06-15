Тематика: компьютерные игры. Нужно, чтобы вы в этом очень хорошо разбирались. Опишите свой опыт работы рерайтером, в какие игры играете (играли), какие игры у вас любимые. Нужно будет писать новости, делать обзоры и т.д. Ставка за ...
Рерайтинг - на тему предпринимательства и личностного роста(20 статей)
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Есть статьи или небольшие главы с книг. Необходимо произвести выжимку (сжатие до маленькой статьи) и очень тщательно переделывать текст и с другими примерами (желательно на тему общепита).
1 - статья должна быть не более 1700 символов с пробелами.
пример основного текста прикрепил ниже.
Пишите свои переложения по цене (за 1000 знаков без пробела) и о сроке написания 1 стать.
Писать только тем у кого есть не менее 7 отзывов на данном ресурсе!
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