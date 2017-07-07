Ищу профессиональный рерайт

РерайтингЗавершен7 заявок244 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Тематика – статьи для интернет магазина по продаже кальянов и табака.
  • Общий объем текста от 2 до 4 тыс. символов без пробелов.
  • Текст должен быть ПОЛЕЗНЫМ и написан для людей.
  • Придумать название статьи привлекающее внимание читателя.
  • Первые 2 предложения текста должны захватить внимание с первых строк.
  • Разбиваем текст на абзац после 4-6предложений.
  • Старайтесь не делать слишком длинных предложений. Пишите более эмоционально и ободряющий текст. Например, Мы верим, что Вы сможете сделать самый лучший кальян.
  • В конце поста задать вопрос посетителю – на который ему легко будет ответить. Например, Какой ваш любимый инструмент для того-то и того-то. Важно посетителя мотивировать написать свой комментарий.
  • Текст писать от лица компании (сайта).
  • Приглашать посетителя сайта купить описываемый товар в статье.
  • Воды минимум,  максимум конкретной информации текст должен соответствовать основному запросу и названию статьи.
  • Не использовать стоп-слова (и, вот, как известно,на сегодняшний день и т.п.)
  • Минимум спама.
  • Отсутствие ссылок в тексте на сторонние сайты.
  • Отсутствии орфографических и грамматических ошибок.
  • Уникальность 100% по Advego.
Интересует сроки и стоимость работ
7 лет назад
yuryur1
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Svetlana_write
Светлана 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$2
2 дня
Светлана - настоящий мастер своего дела! Я очень рад сотрудничеству.
Спасибо за интересное задание и за доверие! Надеюсь на успешное дальнейшее сотрудничество!
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