Рерайтинг статей для магазина детской одежды

Тематика: компьютерные игры. Нужно, чтобы вы в этом очень хорошо разбирались. Опишите свой опыт работы рерайтером, в какие игры играете (играли), какие игры у вас любимые. Нужно будет писать новости, делать обзоры и т.д. Ставка за ...