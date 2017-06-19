Рерайтинг статей для магазина детской одежды

Тематика: компьютерные игры. Нужно, чтобы вы в этом очень хорошо разбирались. Опишите свой опыт работы рерайтером, в какие игры играете (играли), какие игры у вас любимые. Нужно будет писать новости, делать обзоры и т.д. Ставка за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Необходим рерайтер для статей магазина детской одежды. Оригинальность текстов должна составлять 90-100%.
Тематика - советы мамочкам по уходу, подбору, хранению одежды и т.д.
Также к каждой статье необходимо подобрать 1-2 картинки по теме.
На данный момент имеется несколько тем, далее буду высылать 2-3 в неделю.
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