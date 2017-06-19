Рерайтинг статей для магазина детской одежды

РерайтингЗакрыт19 заявок257 просмотров
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Добрый вечер.

Необходим рерайтер для статей магазина детской одежды. Оригинальность текстов должна составлять 90-100%. 

Тематика - советы мамочкам по уходу, подбору, хранению одежды и т.д. 

Также к каждой статье необходимо подобрать 1-2 картинки по теме. 

На данный момент имеется несколько тем, далее буду высылать 2-3 в неделю.

7 лет назад
Magnus81
Магнус 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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