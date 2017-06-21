Тематика: компьютерные игры. Нужно, чтобы вы в этом очень хорошо разбирались. Опишите свой опыт работы рерайтером, в какие игры играете (играли), какие игры у вас любимые. Нужно будет писать новости, делать обзоры и т.д. Ставка за ...
45 небольших рерайтов с размещением на форумах (логин и пароль дам)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо достаточно оперативно сделать 45 небольших неглубоких рерайтов, каждый примерно по 600 знаков без пробелов.
Также их необходимо разместить на форумах. Логин, пароль и ссылку на тему я дам. В тексте есть три ссылки, их нужно вставить в бб-код на форуме и, естественно, читабельно оформить сам пост в теме. Пример текста и оформления я также предоставлю.
Просьба сразу указывать цену и сроки. Спасибо.
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