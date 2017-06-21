45 небольших рерайтов с размещением на форумах (логин и пароль дам)

Необходимо достаточно оперативно сделать 45 небольших неглубоких рерайтов, каждый примерно по 600 знаков без пробелов.

Также их необходимо разместить на форумах. Логин, пароль и ссылку на тему я дам. В тексте есть три ссылки, их нужно вставить в бб-код на форуме и, естественно, читабельно оформить сам пост в теме. Пример текста и оформления я также предоставлю.

Просьба сразу указывать цену и сроки. Спасибо.