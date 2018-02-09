Разместить отзывы на тематических ресурсах

Необходимо написать отзывы и опубликовать на тематических ресурсах по направлению:

- клиника пластической хирургии: увеличение груди.

Отзывов должно быть +/-30. Будет предоставлен шаблон, который нужно будет перефразировать. В каждом отзыве максимум пять предложений. Все отзывы должны быть разными и включать в себя детали.

Составить список форумов и сайтов с отзывами по этим двум направлениям - обязательно утвердить. По 20 ресурсов на каждое направление. Опубликовать отзывы на этих сайтах. Должно быть опубликовано не менее 70% отзывов.

Оплата по этапам:

1) 20 у.е. за написание отзывов (50% перед написанием, 50% после)

2) 30 у.е. за список форумов и публикацию (10 у.е. перед началом публикации, 20 у.е. после того, как отзывы будут размещены)