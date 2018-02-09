Разместить отзывы на тематических ресурсах

$50
РерайтингЗавершен40 заявок588 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать отзывы и опубликовать на тематических ресурсах по направлению:

- клиника пластической хирургии: увеличение груди.

Отзывов должно быть +/-30. Будет предоставлен шаблон, который нужно будет перефразировать. В каждом отзыве максимум пять предложений. Все отзывы должны быть разными и включать в себя детали.

Составить список форумов и сайтов с отзывами по этим двум направлениям - обязательно утвердить. По 20 ресурсов на каждое направление. Опубликовать отзывы на этих сайтах. Должно быть опубликовано не менее 70% отзывов.

Оплата по этапам:

1) 20 у.е. за написание отзывов (50% перед написанием, 50% после)

2) 30 у.е. за список форумов и публикацию (10 у.е. перед началом публикации, 20 у.е. после того, как отзывы будут размещены) 

6 лет назад
sky4uk
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
15 дней
Работа выполнена нормально.
Хороший заказчик
  • Похожие заказы

  • Нужен рерайтер на игровой портал

    Тематика: компьютерные игры. Нужно, чтобы вы в этом очень хорошо разбирались. Опишите свой опыт работы рерайтером, в какие игры играете (играли), какие игры у вас любимые. Нужно будет писать новости, делать обзоры и т.д. Ставка за ...

    Рерайтинг123 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт текстов

    цена 20 р-1000збп Проект рассчитанный на несколько исполнителей, диапазон каждого текста от 550 до 2000 збп и зависит от информативности источника, уникальность от 96 до 100% по text. Текст для рерайта брать с оф.сайта или ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • О компаниях, микрофинансы, рерайт

    $18

    Здравствуйте, требуется сделать рерайт 20 материалов. Тематика - финансы, информация о компаниях. Требования (ВАЖНО): [list][*]Уникальность - выше 90%[*]Использовать списки, подпункты, абзацы. [*]Очень важно чтобы текст был оформлен - портянка текста приниматься не будет[*]Абзац - это не отступ в пять ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтинг - на тему предпринимательства и личностного роста(20 статей)

    Есть статьи или небольшие главы с книг. Необходимо произвести выжимку (сжатие до маленькой статьи) и очень тщательно переделывать текст и с другими примерами (желательно на тему общепита). 1 - статья должна быть не более 1700 символов ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 45 небольших рерайтов с размещением на форумах (логин и пароль дам)

    Необходимо достаточно оперативно сделать 45 небольших неглубоких рерайтов, каждый примерно по 600 знаков без пробелов.  Также их необходимо разместить на форумах. Логин, пароль и ссылку на тему я дам. В тексте есть три ссылки, их нужно ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайт статей Юр.сфера

    Здравствуйте!  Нужен рерайт статей и новостей по Юр.теме, арбитраж, взыскание долгов, банкротство, представительство в суде, уголовный адвокат и тд. Нужны знания по юриспруденции, потому, что некоторые статьи по арбитражу, рерайтить не зная темы сложно.   Главное грамотность, юридические ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайтинг статей для магазина детской одежды

    Добрый вечер. Необходим рерайтер для статей магазина детской одежды. Оригинальность текстов должна составлять 90-100%.  Тематика - советы мамочкам по уходу, подбору, хранению одежды и т.д.  Также к каждой статье необходимо подобрать 1-2 картинки по теме.  На данный момент имеется ...

    Рерайтинг19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу профессиональный рерайт

    [list=1][*]Тематика – статьи для интернет магазина по продаже кальянов и табака.[*]Общий объем текста от 2 до 4 тыс. символов без пробелов. [*]Текст должен быть ПОЛЕЗНЫМ и [b]написан для людей.[/b][*]Придумать название статьи привлекающее внимание читателя.[*]Первые 2 ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Микрофинансы, рерайт

    $15

    Здравствуйте, требуется сделать рерайт 10 материалов. Тематика - финансы.  Требования (ВАЖНО): [list][*]Уникальность - выше 90% [*]Использовать списки, подпункты, абзацы.  [*]Очень важно чтобы текст был оформлен - портянка текста приниматься не будет [*]Абзац - это не отступ в пять пробелов, а пустая ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт статей

    Статьи на тему веб-разработки, интернет-маркетинга/ Каждая статья - 2000 знаков, использование в заголовке и тексте ключевых запросов. Ссылки предоставлю, что рерайтить Нужно быть в теме, показывайте свои статьи по теме.

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад