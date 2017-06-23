Необходимо написать отзывы и опубликовать на тематических ресурсах по направлению: - клиника пластической хирургии: увеличение груди. Отзывов должно быть +/-30. Будет предоставлен шаблон, который нужно будет перефразировать. В каждом отзыве максимум пять предложений. Все отзывы должны быть ...
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Необходимо сделать рерайт 18 страниц диплома по экономике с 85% уникальности.Проверка: http://m.etxt.ru/antiplagiat/https://www.antiplagiat.ru/
В среднем, 1300 знаков на страницу.Заказ нужно выполнить до понедельника 26 июня.
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