Рерайт 18 страниц диплома

$30
РерайтингЗакрыт4 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать рерайт 18 страниц диплома по экономике с 85% уникальности.Проверка: http://m.etxt.ru/antiplagiat/https://www.antiplagiat.ru/

В среднем, 1300 знаков на страницу.Заказ нужно выполнить до понедельника 26 июня.

6 лет назад
socsearcher
Дмитрий 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разместить отзывы на тематических ресурсах

    $50

    Необходимо написать отзывы и опубликовать на тематических ресурсах по направлению: - клиника пластической хирургии: увеличение груди. Отзывов должно быть +/-30. Будет предоставлен шаблон, который нужно будет перефразировать. В каждом отзыве максимум пять предложений. Все отзывы должны быть ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт текстов

    цена 20 р-1000збп Проект рассчитанный на несколько исполнителей, диапазон каждого текста от 550 до 2000 збп и зависит от информативности источника, уникальность от 96 до 100% по text. Текст для рерайта брать с оф.сайта или ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт 60 страниц диплома

    $100

    Необходимо сделать рерайт 60 страниц диплома по экономике с 85% уникальности. http://m.etxt.ru/antiplagiat/ В среднем, 1300 знаков на страницу. Заказ нужно выполнить до понедельника 26 июня.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт 50 новостей на юр. тематику

    $50

    От вас необходимо писать новости на указанную тему. В качестве исходной информации вам будет предоставляться ссылка на новость на каком-нибудь сайте. Нет необходимости делать бездумный рерайт, просто заменив синонимы. Важно докопаться до источника новости (в 99% ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт 50 страниц диплома

    Необходимо сделать рерайт 50 страниц диплома по экономике с 85% уникальности. В среднем, 1300 знаков на страницу. Заказ нужно выполнить до понедельника 26 июня.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Блок статей о фитнесе

    $400

    Добрый день. Ищу рерайтера для написания порядка 100-150 статей на сайт посвященный бодибилдингу и фитнесу. Лучше даже несколько рерайтеров. Требования к текстам стандартные: подзаголовки, абзацы до 600 символов, воды минимум, ключевые слова по ходу написания ...

    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать SEO текст для сайта.

    Ищу копирайтера для написания Seo-оптимизированного текста. Тематика – Жалюзи и рулонные шторы.  Объем работы – 35000 знаков (без пробелов). К каждому тексту приложу ссылку- источник для рерайта.  Укажите в Вашей заявке какую цену возьмете за 1000 знаков ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтинг текста

    Доброй ночи! Необходимо поднять оригинальность текста (мин. 85%, лучше 90%), проверка при помощи Etxt антиплагиат. Необходимо сохранить структуру и объем (не менее 3х страниц). Работа срочная, необходимо выполнить до 21.06 не позднее 17.00.

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад