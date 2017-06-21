Рерайт 50 новостей на юр. тематику

От вас необходимо писать новости на указанную тему. В качестве исходной информации вам будет предоставляться ссылка на новость на каком-нибудь сайте.

Нет необходимости делать бездумный рерайт, просто заменив синонимы. Важно докопаться до источника новости (в 99% это будет закон, письмо или заявление официального ведомства, так как слухи и прочее мы не публикуем) и простым языком рассказать, что это значит для простого человека.

В каждой новости должно быть 4 элемента

1) Заголовок новости

2) Seo заголовок новости

3) Description – описание, о чем будет статья или новость, размером до 200 символов

4) Текст новости.

Уникальность статьи должна быть больше 75% по отчету на text.ru

Посмотрите пожалуйста ТЗ а аттачменте, там есть больше информации по каждому элементу.

Нам нужно сделать рерайт около 50 новостей. Стоимость каждой новости 60 рублей (WMR). Оплата только в WMR, мой BL > 500.