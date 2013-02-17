jelektro

Юрий jelektro

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Обновить сайт Joomla 2,5 до последней версии

    $10

    Требуется обновления сайта https://santehnikm.by/ до последней версии Joomla и установкой бесплатного шаблона Helix Ultimate  https://www.joomshaper.com/joomla-templates/helixultimate или любого другого на тему сайта. С сохранением всех URL, и функций

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Работоспособный клон сайта

    Нужно создать точную копию сайта, со всеми материалами и текстами. Возможно у вас есть шаблоны по интересней, - можем обсудить. На сайте будет дополнительный блок или ,уже как сами решите. Предлагайте цены. Студии просьба не беспокоить!!!

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рекламный анимационный видеоролик

    $10

    Анимационный видео ролик (или от руки на доске)Нужно сделать простой анимационный ролик, можно аналогичный этому https://www.youtube.com/watch?v=DNX6fghb2mU , или подобное но красивый видео ролик с русским звуком и текстом основных услуг по электромонтажным работам(или от руки ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать калькулятор стоимости потолка.

    Есть сайт на Joomla 2.5. Тематика: изготовление натяжных потолков. Необходимо сделать (или скопировать по ссылке ниже) на сайте калькулятор расчета стоимости предоставляемых услуг в виде плагина или модуля на Joomla 2.5 ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копия сайта с изменениями

    Требуется сделать функциональную копию сайта http://coplast.ru/ , только переделать название шаблона и заменить фон на что нибудь аналогичное, тематика остаётся та же. - Joomla 2.5 - Интерфейс как в оригинале ( банеры ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать баннер на сайт

    $5

    Надо переделать банер для сайта с соблюдением общего цветового дизайна шаблона,точного размера и веса, демо страница тут: http://joomlashablony.ru/demo?link=29053 (приложен в файле и сам шаблон и банер) Основная тематика сайта - Электромонтажные ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Электрика рерайт

    Для сайта требуются авторы для написания глубокого рерайта не ниже 95% по http://advego.ru/plagiatus/. 95% по 0,80 за 1000 Требуется написания статей в следующие разделы сайта: -- Новинки Светодиодного ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

portall
53 года
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Обновить сайт Joomla 2,5 до последней версии
Joomla
Четко поставленные задачи, всегда на связи, оперативное обсуждение всех нюансов
Все сделано грамотно и качественно.
Ответный отзыв
nikitos2044
Никита 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Переделать баннер на сайт
Заказчик молодец, быстро вносил нужные корректировки и поправки. Рекомендую!
Отлично, и оперативно, со второй попытки всё было сделано, даже в нескольких различных вариантах. Рекомендую
Ответный отзыв