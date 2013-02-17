Требуется обновления сайта https://santehnikm.by/ до последней версии Joomla и установкой бесплатного шаблона Helix Ultimate https://www.joomshaper.com/joomla-templates/helixultimate или любого другого на тему сайта. С сохранением всех URL, и функций
- $10Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно создать точную копию сайта, со всеми материалами и текстами. Возможно у вас есть шаблоны по интересней, - можем обсудить. На сайте будет дополнительный блок или ,уже как сами решите. Предлагайте цены. Студии просьба не беспокоить!!!Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Анимационный видео ролик (или от руки на доске)Нужно сделать простой анимационный ролик, можно аналогичный этому https://www.youtube.com/watch?v=DNX6fghb2mU , или подобное но красивый видео ролик с русским звуком и текстом основных услуг по электромонтажным работам(или от руки ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на Joomla 2.5. Тематика: изготовление натяжных потолков. Необходимо сделать (или скопировать по ссылке ниже) на сайте калькулятор расчета стоимости предоставляемых услуг в виде плагина или модуля на Joomla 2.5 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать функциональную копию сайта http://coplast.ru/ , только переделать название шаблона и заменить фон на что нибудь аналогичное, тематика остаётся та же. - Joomla 2.5 - Интерфейс как в оригинале ( банеры ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Надо переделать банер для сайта с соблюдением общего цветового дизайна шаблона,точного размера и веса, демо страница тут: http://joomlashablony.ru/demo?link=29053 (приложен в файле и сам шаблон и банер) Основная тематика сайта - Электромонтажные ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для сайта требуются авторы для написания глубокого рерайта не ниже 95% по http://advego.ru/plagiatus/. 95% по 0,80 за 1000 Требуется написания статей в следующие разделы сайта: -- Новинки Светодиодного ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад