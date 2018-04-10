Интернет магазин с фунцией блогов

Необходимо натянуть HTML верстку на движок под интернет магазин, CMS на ваш выбор. Верстка готова, ссылки ниже. ТЗ в приложении. Все функции необходимо реализовать в точности как описанно в ТЗ. Верстка: http://igorello.com.ua/shop/index.html http://igorello.com.ua/shop/product.html http://igorello.com.ua/shop/cart.html В заявке просьба указывать название CMS. А так ...
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