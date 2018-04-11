Перенос товаров между сайтами OpenCart

Разработать интернет-магазин на Битрикс. Фронт-энд готов. Нужна доработка по бэк-энду. См ТЗ. Загрузка: нужно прогрузить каталог товаров. Кол-во торговых предложений - порядка 150 000, 40 000 товаров, 400 категорий Кол-во свойств товара - порядка 50 (порядка 5-10 пойдут в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести категории и товары с сайта http://otk11.com/ на http://ukrotk.com.ua/.
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