Перенос товаров между сайтами OpenCart

Есть уже существующий сайт по продажи мебели на заказ (шкафы, полки и тп) Нужно переделать его превратив в магазин на Prestashop. Присылайте ссылки на рабочие проекты с Prestashop, буду работать со специалистом у кого достаточный опытработы. Детали ...