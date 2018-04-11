Обновить магазин

Нужно вписать в скрипт разделитель товаров по категориям в списке, вот демо самого скрипта coupon-horse.ru , вот оригинал instal-shop.ru Поставить такой же разделитель товаров. Оплата по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно обновить версию cms магазина и исправить ошибки
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