Правки магазина на WebAsyst

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Для магазина на WebAsyst правки 

- Сделать визуальное отображение количества символов в татйлах и дескрипшинах 

- Упростить работу корзины (сейчас 3 шага), нужно все сделать на 1 странице 

6 лет назад
Max1mus7777
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад