Настроить разделитель товаров

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вписать в скрипт разделитель товаров по категориям в списке, вот демо самого скрипта coupon-horse.ru , вот оригинал instal-shop.ru Поставить такой же разделитель товаров. Оплата по факту.

6 лет назад
nebrao
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Веб-дизайнер

    Требуется специалист для поддержки существующих проектов (собственные магазины на Joomla с Virtuemart и 1С Bitrix)  + сайты тоже на Joomla. Средняя занятость: 2ч/день.   Требования к кандидату. Обязательные.       Нахождение онлайн в рабочее время с 10 до 19 ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать интернет-магазин на Битрикс

    Разработать интернет-магазин на Битрикс. Фронт-энд готов. Нужна доработка по бэк-энду. См ТЗ. Загрузка: нужно прогрузить каталог товаров. Кол-во торговых предложений - порядка 150 000, 40 000 товаров, 400 категорий Кол-во свойств товара - порядка 50 (порядка 5-10 пойдут в ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Cоздать сайт

    Необходимо создать сайт интернет-магазина (сандалии из Таиланда) для работы в Украине на подобии следующих: zhoelala.ru http://www.zhoelala.com http://zhlala.ru Рассматриваю вариант стоимости полной работы и стоимость работы без верстки.

    Интернет-магазины30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка интернет-магазина на платформе Битриск (фронт + бэк)

    $1000

    Разработка интернет-магазина на платформе Битриск (Bitrix) (фронтэнд + бэкэнд). Версия Битрикс - "Малый бизнес". Лицензия приобретена. Хостинг предоставляется.  - Адаптивная верстка. Имеются макеты под монитор (1920), планшет (1024), смартфон (320).  http://telegra.ph/Monitor---MMSHOPONLINE-04-06 http://telegra.ph/Planshet---MMSHOPONLINE-04-06 http://telegra.ph/Smartfon---MMSHOPONLINE-04-06 - Доставка. Интеграция со СДЭК. - Платежная система. Интеграция ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Diafan

    Здравствуйте, нужно надеть новый шаблон на [url=http://otpugivateli.com/]http://otpugivateli.com/[/url] , шаблон адаптивный, будет куплен нами. Сохранить урлы и страницы тегов.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Установка верстки на WP + Woocommerce

    $250

    Есть верстка под интернет магазин (верстал я сам, но интегрировать не успеваю физически), которую необходимо установить на Wordpress + WooCommerce. Сайт необходимо сдать под ключ, буду проверять вместе с заказчиком и быть готовым исправлять недочеты в ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад