Настроить разделитель товаров

Требуется специалист для поддержки существующих проектов (собственные магазины на Joomla с Virtuemart и 1С Bitrix) + сайты тоже на Joomla. Средняя занятость: 2ч/день. Требования к кандидату. Обязательные. Нахождение онлайн в рабочее время с 10 до 19 ...
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Нужно вписать в скрипт разделитель товаров по категориям в списке, вот демо самого скрипта coupon-horse.ru , вот оригинал instal-shop.ru Поставить такой же разделитель товаров. Оплата по факту.
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