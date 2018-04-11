Веб-дизайнер

Требуется специалист для поддержки существующих проектов (собственные магазины на Joomla с Virtuemart и 1С Bitrix) + сайты тоже на Joomla.

Средняя занятость: 2ч/день.

Требования к кандидату.

Обязательные.

Нахождение онлайн в рабочее время с 10 до 19 в скайпе и готовность оперативно

подключиться к решению возникающих задач технической поддержки;

Умение создавать и администрировать сайты на Joomla, Bitrix

Навыки графического дизайна, достаточные для изготовления простых баннеров в

популярных редакторах.

Желательные:

опыт администрирования серверов на Windows / Unix-подобных OS;

навыки веб-программирования;

знакомство с системами видео-наблюдения;

сетевое администрирование, в частности, настройка оборудования Mikrotik.

опыт работы с электронными торговыми площадками: Яндекс Маркет и т.п.

Под поддержкой сайтов понимается добавление товаров/материалов, добавление новых стандартных модулей/компонентов, создание и размещение простых баннеров, правка верстки.

Часы работы с 10:00 до 19:00 по мск. В этот период необходимо находится в сети (скайп) и быть готовым оперативно реагировать на запросы клиентов по скайпу (текстовый режим).

Постановка задач производится в задачнике (CRM), либо в оперативном режиме по скайпу.

Объекты обслуживания:

На нашей технической поддержке находятся

3 сайта интернет-магазина на Joomla Virtuemart

5 сайтов на Joomla и 2 на HTML5

2 сайта на 1С Bitrix (в настоящий момент в разработке)

Уровень оплаты определяется в зависимости от квалификации кандидата.