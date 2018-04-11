Веб-дизайнер

Нужно перенести категории и товары с сайта http://otk11.com/ на http://ukrotk.com.ua/.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для поддержки существующих проектов (собственные магазины на Joomla с Virtuemart и 1С Bitrix) + сайты тоже на Joomla.
Средняя занятость: 2ч/день.
Требования к кандидату.
Обязательные.
Нахождение онлайн в рабочее время с 10 до 19 в скайпе и готовность оперативно
подключиться к решению возникающих задач технической поддержки;
Умение создавать и администрировать сайты на Joomla, Bitrix
Навыки графического дизайна, достаточные для изготовления простых баннеров в
популярных редакторах.
Желательные:
опыт администрирования серверов на Windows / Unix-подобных OS;
навыки веб-программирования;
знакомство с системами видео-наблюдения;
сетевое администрирование, в частности, настройка оборудования Mikrotik.
опыт работы с электронными торговыми площадками: Яндекс Маркет и т.п.
Под поддержкой сайтов понимается добавление товаров/материалов, добавление новых стандартных модулей/компонентов, создание и размещение простых баннеров, правка верстки.
Часы работы с 10:00 до 19:00 по мск. В этот период необходимо находится в сети (скайп) и быть готовым оперативно реагировать на запросы клиентов по скайпу (текстовый режим).
Постановка задач производится в задачнике (CRM), либо в оперативном режиме по скайпу.
Объекты обслуживания:
На нашей технической поддержке находятся
3 сайта интернет-магазина на Joomla Virtuemart
5 сайтов на Joomla и 2 на HTML5
2 сайта на 1С Bitrix (в настоящий момент в разработке)
Уровень оплаты определяется в зависимости от квалификации кандидата.
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