Установка Zoom на сайте с Joomla/Hikashop

Требуется специалист для поддержки существующих проектов (собственные магазины на Joomla с Virtuemart и 1С Bitrix) + сайты тоже на Joomla. Средняя занятость: 2ч/день. Требования к кандидату. Обязательные. Нахождение онлайн в рабочее время с 10 до 19 ...