Xelena5505

Елена Xelena5505

 
51 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Интернет магазин подарков
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
habstitch
Ксения 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
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Было приятно поработать - четкая постановка задачи, заказчик всегда на связи, оплата пришла сразу) буду рада дальнейшему сотрудничеству! :)
Оперативно, со знанием дела и рекомендациями на будущее! Отличный специалист - рекомендую!
Ответный отзыв
devagency
Роман 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$345
10 баллов
5 лет назад
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Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
Андрей прекрасно справился с работой. Сайт получился замечательный. Четко, гибко относительно возникающих не по плану задач, и в срок. Прекрасный специалист, лояльный подход к клиенту. Рекомендую!
Ответный отзыв