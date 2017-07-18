Xelena5505

Необходимо настроить JL NO DOUBLES и убрать дубли товаров интернет-магазина
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо настроить работу виджета Cloudpayment на сайте интернет магазина (платформа Open Cart). Оплата должна происходить из личного кабинета клиента после получение уведомления со статусом размещенного на сайте заказа- "подтверждён к оплате".Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Интернет-магазин ароматов для дома на шаблоне Open Сart. Срок - до 30 дней.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо установить Zoom в карточках товаровИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт https://giftsandflowers.ru/ на платформе Joomla. Hika-shop. Нужен php спец. Необходимо изменить настройку для ввода заголовков H1 на страницы категорий товаров. Отредактировать основной файл, отвечающий за вывод категорий с целью ввода заголовков. Файл для редактирования имеется.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна IT поддержка (Консультирование и реализация сформированных задач SEO) сайта на платформе Joomla, Hika-Shop. Устранение дублей категорий и товаров, настройка редиректов.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад