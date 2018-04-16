Доработать скидки у опций opencart

Есть задача.

Добавлены скидки к опциям. Необходимо в фроненде рядом с ценой опции выводить размер скидки (в данном случае основная цена скидки - это цена со скидкой, а та что с процентами - старая цена)

Использую дополнительно модуль autocalc 3.8.

Имеем http://prntscr.com/j3ug9b

Необходимо http://prntscr.com/j3ugva

Аналогично и в категориях

http://prntscr.com/j3uhky

Цена со скидкой добавлена тут http://prntscr.com/j475fp

Интересуют цены и сроки.