Доработать скидки у опций opencart

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Есть задача.

Добавлены скидки к опциям. Необходимо в фроненде рядом с ценой опции выводить размер скидки (в данном случае основная цена скидки - это цена со скидкой, а та что с процентами - старая цена)

Использую дополнительно модуль autocalc 3.8.

Имеем http://prntscr.com/j3ug9b

Необходимо http://prntscr.com/j3ugva

Аналогично и в категориях

http://prntscr.com/j3uhky

Цена со скидкой добавлена тут http://prntscr.com/j475fp

Интересуют цены и сроки.

OpenCart
6 лет назад
valdemariuses
Владимир 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
gitt
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
6 лет назад
$20
1 день
Ответственный исполнитель. Сделал все согласно ТЗ. Рекомендую.
Хороший, адекватный заказчик. Вопросы решались вовремя, оплата тоже. Рекомендую Владимира