Создать интернет магазин (Wordpress/Opencart)

Версия Битрикс - "Малый бизнес". Лицензия приобретена. Хостинг предоставляется. - Адаптивная верстка. Имеются макеты под монитор (1920), планшет (1024), смартфон (320). http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Monitor---MMSHOPONLINE-04-06 http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Planshet---MMSHOPONLINE-04-06 http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Smartfon---MMSHOPONLINE-04-06 - Имеется верстка, но нужно ее доработать. Либо верстать заново. На Ваше усмотрение. - Доставка. Интеграция со ...
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1. Создать интернет-магазин по готовому шаблону
2. Скопировать дизайн с pudra.ru и посадить на (Wordpress/Opencart)
3. Весь функционал должен сохраниться как на pudra.ru
ТЗ вышлю исполнителю
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