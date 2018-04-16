Доработки интернет-магазина на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок207 просмотров
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Необходим ряд доработок на движке OpenCart. Полный список задач скину выбранному исполнителю. 

В ответ на данный проект укажите: 

1. Стаж работы с OpenCart в годах 

2. Количество проектов на OpenCart 

3. Стоимость часа работы 

Без четких ответов на эти вопросы предложения не рассматриваю.

OpenCart
6 лет назад
expertplus
Алексей 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад