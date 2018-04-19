Встроить woocommerce в сайт

$50
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый сайт на Wordpress, у него два раздела - "Услуги" и "Каталог". Нужно реализовать каталог отдельным разделом. Без функционала оформления заказа, просто каталог с разными категориями, характеристиками товаров и ajax-фильтрами.

Для отсева автоматических ответов напишите в заявке КАТАЛОГ

Покажите пару примеров, похожих на приложенные скриншоты.

Пока что количество категорий и характеристик уточняется у заказчика. Характеристик будет меньше, чем на макете. Подробное ТЗ - в личку.

3000 рублей.

WooCommerce
6 лет назад
mchernych
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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