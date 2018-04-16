Joomla, Virtuemart, корзина.

Нужен программист Joomla, Virtuemart.

Задача реализовать следующее:

1. В админке реализовать возможность товару назначить другие товары. которые "продаются вместе с этим товаром". Например для товара "дрель" это "перчатки" и "очки".

2. Эти назначенные товары должны присутствовать в карточке основного товара на фронте. Тоесть в карточке товара "дрель" выводится div в котором написано "С этим товаром продаются:" и указано "перчатки" и "очки" с возможностью указать количество (по умолчанию 0).

3. Покупатель в карточке товара "дрель" может указать что ему надо еще две пары перчаток и одни очки. Стоимость выбранных количеств дрели+перчатки+очки сразу показывается отдельной цифрой.

4. После нажатия "добавить в корзину дрель" вместе с дрелью в корзину попадают и перчатки и очки, отдельными записями.

В идеале взять какой то популярный плагин типа "вместе с этим товаром продают" и доработать под указанные нужды. Ну или Ваше решение.

Можем предоставить тестовую платформу где можете экспериментировать. Можем дать дамп сайта - развернете у себя.

Оплата после демонстрации работоспособности того что что указано в ТЗ.

Прошу указать ориентировочную стоимость и срок реализации Вами такого функционала.

З.Ы. В качестве защиты от спамеров в начале напишите пожалуйста сколько лет вы работаете с Joomla. Спасибо.