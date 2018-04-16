Импортировать товары на сайт (Modx) из Excel

Версия Битрикс - "Малый бизнес". Лицензия приобретена. Хостинг предоставляется. - Адаптивная верстка. Имеются макеты под монитор (1920), планшет (1024), смартфон (320). http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Monitor---MMSHOPONLINE-04-06 http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Planshet---MMSHOPONLINE-04-06 http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Smartfon---MMSHOPONLINE-04-06 - Имеется верстка, но нужно ее доработать. Либо верстать заново. На Ваше усмотрение. - Доставка. Интеграция со ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо импортировать товары на сайт.
Modx Revo 2.6.2
Файл с данными готов.
Можно все сделать через модуль msImportExport который также стоит на сайте.
Возможно придется добавить 2-3 свойства которые сейчас на сайте не созданы.
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