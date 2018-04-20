Opencart добавить кастумный заказ

Нужно разработать модуль катсумного заказа:

1. В админке чтобы можно было привязывать кнопку (индивидуальный заказ) к продукту (чтобы можно было еще выставлять обязательное поле для ввода или нет).

2. Выставлять количество вводимых симоволов в поле.

смотрите скрин.

Клиент нажимает в товаре кнопку custom и появляется поле, он его заполняет и после этого нажимает добавить в корзину.

А в админке администратор может видеть это текстовое поле заполненное заказчиком, и когда приходит инвойс тоже чтобы это поле было видно.