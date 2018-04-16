Магазин на Prestashop

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки250 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть уже существующий сайт по продажи мебели на заказ(шкафы, полки и тп)

Нужно переделать его превратив в магазин на Prestashop.

Присылайте ссылки на рабочие проекты с Prestashop, буду работать со

специалистом у кого достаточный опыт работы. Детали и ТЗ в личку. Рассмотрю

только кандидатов с реальным опытом работы с Prestashop

Prestashop
6 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
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